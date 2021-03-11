Запись детей в первые классы начнётся 1 апреля

В Перми подписано постановление о закреплении территорий за школами. Этот документ является основанием для приёма учеников в образовательную организацию по месту проживания. Приёмная кампания в первые классы стартует с 1 апреля.ежегодно в постановление вносятся изменения в связи с введением в эксплуатацию новых корпусов школ и жилых домов. Также учитывается заполненность образовательных учреждений и безопасный маршрут до школы.В этом году постановление о закреплении территорий за образовательными учреждениями также претерпело ряд изменений. Преемственность заключается в сохранении принципов закреплённости территории, доступности образовательного учреждения и безопасности маршрута.Например, в Орджоникидзевском районе в связи с открытием нового корпуса гимназии №3 была расширена территория закрепления за данным образовательным учреждением. Благодаря этому удалось значительно разгрузить школы №37 и №101.Информация о закреплении территорий размещена на Едином портале пермского образования, а также на сайтах образовательных учреждений города.Приемная кампания в первые классы продлится с 1 апреля до 30 июня. В этот период родители детей, проживающих на закреплённой за образовательными учреждениями территории, смогут подать заявления о приёме. Также заявления подают родители детей, имеющих преимущественное право при поступлении в образовательную организацию (имеющих братьев и сестёр, уже обучающихся в данном учреждении). С 6 июля начнется прием на свободные места.