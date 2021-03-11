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Запись детей в первые классы начнётся 1 апреля
ежегодно в постановление вносятся изменения в связи с введением в эксплуатацию новых корпусов школ и жилых домов. Также учитывается заполненность образовательных учреждений и безопасный маршрут до школы.
В этом году постановление о закреплении территорий за образовательными учреждениями также претерпело ряд изменений. Преемственность заключается в сохранении принципов закреплённости территории, доступности образовательного учреждения и безопасности маршрута.
Например, в Орджоникидзевском районе в связи с открытием нового корпуса гимназии №3 была расширена территория закрепления за данным образовательным учреждением. Благодаря этому удалось значительно разгрузить школы №37 и №101.
Информация о закреплении территорий размещена на Едином портале пермского образования, а также на сайтах образовательных учреждений города.
Приемная кампания в первые классы продлится с 1 апреля до 30 июня. В этот период родители детей, проживающих на закреплённой за образовательными учреждениями территории, смогут подать заявления о приёме. Также заявления подают родители детей, имеющих преимущественное право при поступлении в образовательную организацию (имеющих братьев и сестёр, уже обучающихся в данном учреждении). С 6 июля начнется прием на свободные места.
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