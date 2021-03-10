← В Прикамье обсудили реализацию национального проекта «Экология»
"Топим снег": в результате аварии несколько домов стались без воды →
В Березниках семь школьниц сняли на видео избиение сверстницы
Директор школы узнала об инциденте от журналистов. По ее словам, с подростками проведена профилактическая беседа.
"По данной информации сразу же было сделано сообщение в "02" о произошедшем. Утром 9 марта направлена информация в КДН (комиссию по делам несовершеннолетних - прим.ред.), а также, по приходу в школу, с каждым из ребеночков была проведена беседа. На данный момент школа держит под контролем все это произошедшее событие", - сказала директор школы №1 г. Березники Светлана Днищенко в интервью телеканалу "Верхнекамье-ТВ".
Как удалось выяснить журналистам телеканала, некоторые из этих школьниц уже состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье обсудили реализацию национального проекта «Экология»
Стали известны подробности страшного пожара в Кукуштане
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.03.2021
В Пермь доставили икону с частицей мощей блаженной Матроны Московской
Состоялось заседание окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления
В Хохловке встретили Масленицу
До минус 30: Прикамье во власти арктического вторжения
Пермяки приняли участие в благотворительном забеге «Олимпийская лыжня»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.03.2021
«Русфонд» объявил сбор средств на операцию "хрустальной" Еве Пичугиной
Добавить комментарий: