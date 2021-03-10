В Березниках семь школьниц сняли на видео избиение сверстницы

В Березниках семь школьниц 15 минут снимали на телефон, как избивают и унижают сверстницу. Как сообщает телеканал "Верхнекамье-ТВ", все произошло 4 марта на территории гаражного кооператива недалеко от школы №1.Бабушка пострадавшей рассказала журналистам, что конфликт между подростками начался из-за того, что одна из подружек сняла ее внучку в школьном туалете. Девочка попыталась дать отпор и оттолкнула обидчицу. После чего та собрала подружек, вместе они отвели школьницу к гаражам, где и устроили "наказание".Видео с издевательствами случайно обнаружила в телефоне мама одной из участниц "экзекуции", после чего обратилась в полицию. На кадрах видно, как девочку таскают за волосы, пинают ногами и забрасывают снегом. По данному факту полиция проводит проверку.Директор школы узнала об инциденте от журналистов. По ее словам, с подростками проведена профилактическая беседа."По данной информации сразу же было сделано сообщение в "02" о произошедшем. Утром 9 марта направлена информация в КДН (комиссию по делам несовершеннолетних - прим.ред.), а также, по приходу в школу, с каждым из ребеночков была проведена беседа. На данный момент школа держит под контролем все это произошедшее событие", - сказала директор школы №1 г. Березники Светлана Днищенко в интервью телеканалу "Верхнекамье-ТВ".Как удалось выяснить журналистам телеканала, некоторые из этих школьниц уже состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.