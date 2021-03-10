В Прикамье обсудили реализацию национального проекта «Экология»

К 2030 году Пермский край должен выйти на 100-процентную обработку твердых коммунальных отходов и 15-процентную переработку. Об этом было заявлено на Совете муниципальных образований, где обсудили реализацию национального проекта «Экология». По плану, в Прикамье будут поэтапно устанавливать контейнерные площадки, распространять пилотные проекты по раздельному сбору мусора.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы уже запустили два пилотных проекта в сельской местности и городской. Мы будем это развивать. В этом году еще 7 территорий края будут принимать участие в проекте по раздельному сбору. Мы понимаем, что отходы — это так или иначе товар, который имеет свою стоимость. Поэтому мусоропереработка будет и дальше развиваться". За счет нацпроекта новые контейнеры для мусора уже получили больше 2 тысяч населенных пунктов Прикамья. В этом году внедрение раздельного сбора также запланировано в Кудымкаре, Лысьве, Чернушке, Губахе и в трех районах Перми. Параллельно идет ликвидация несанкционированных свалок.Андрей Красников, первый заместитель министра ЖКХ и благоустройства Пермского края: "В 2021 году по распоряжению губернатора принята новая программа. На нее выделено порядка 50 млн на 2021 год, на 2022 год — порядка 100 миллионов. На ликвидацию свалок. Соответственно, сейчас органы самоуправления подают заявки. В течение года мы должны будем их ликвидировать. На сегодняшний день было 47 заявок. 47 свалок мы должны были ликвидировать".