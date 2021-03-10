В Прикамье обсудили реализацию национального проекта «Экология»
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы уже запустили два пилотных проекта в сельской местности и городской. Мы будем это развивать. В этом году еще 7 территорий края будут принимать участие в проекте по раздельному сбору. Мы понимаем, что отходы — это так или иначе товар, который имеет свою стоимость. Поэтому мусоропереработка будет и дальше развиваться". За счет нацпроекта новые контейнеры для мусора уже получили больше 2 тысяч населенных пунктов Прикамья. В этом году внедрение раздельного сбора также запланировано в Кудымкаре, Лысьве, Чернушке, Губахе и в трех районах Перми. Параллельно идет ликвидация несанкционированных свалок.
Андрей Красников, первый заместитель министра ЖКХ и благоустройства Пермского края: "В 2021 году по распоряжению губернатора принята новая программа. На нее выделено порядка 50 млн на 2021 год, на 2022 год — порядка 100 миллионов. На ликвидацию свалок. Соответственно, сейчас органы самоуправления подают заявки. В течение года мы должны будем их ликвидировать. На сегодняшний день было 47 заявок. 47 свалок мы должны были ликвидировать".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Стали известны подробности страшного пожара в Кукуштане
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.03.2021
В Пермь доставили икону с частицей мощей блаженной Матроны Московской
Состоялось заседание окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления
В Хохловке встретили Масленицу
До минус 30: Прикамье во власти арктического вторжения
Пермяки приняли участие в благотворительном забеге «Олимпийская лыжня»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.03.2021
«Русфонд» объявил сбор средств на операцию "хрустальной" Еве Пичугиной
В Пермском крае из лога достали тело погибшего мужчины
Добавить комментарий: