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"Топим снег": в результате аварии несколько домов стались без воды
Виталий Козлов: "Я так понял, что рванул водовод. Видно, что текло с напором, не брызгало, но ручей большой был. Видите, запасы наделал, знаю, что долго не будет".
Всего без воды остались три дома по улице Братская. Сейчас собственникам приходится ходить за водой на колонку или в магазин. Самые находчивые топят снег.
Прорыв воды, по словам жильцов, удалось ликвидировать к полудню. Однако к этому времени улица уже была затоплена. Это парализовало движение автомобилей.
Как пояснили в компании Новогор-Прикамье, произошла утечка воды на сетях водоснабжения. Сейчас специалисты проводят обследование. Главная задача — восстановить подачу в кратчайшие сроки. Жильцы ждут. Всего, по данным диспетчерской службы НОВОГОРа, с начала года в Перми из-за перепадов температур зафиксировано больше ста аварийных ситуаций на сетях водоснабжения. Это почти на 40 % больше, чем за такой же период прошлого года.
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