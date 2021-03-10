"Топим снег": в результате аварии несколько домов стались без воды

Без воды остались многоквартирные дома в микрорайоне Юбилейный. Коммунальная авария на ул. Братской случилась здесь накануне. Люди вынуждены топить снег.Окончательно вода в квартире пропала в полдень, рассказывает житель микрорайона Юбилейный Виталий Козлов. По словам мужчины, причина отключения — коммунальная авария во дворе у дома.Виталий Козлов: "Я так понял, что рванул водовод. Видно, что текло с напором, не брызгало, но ручей большой был. Видите, запасы наделал, знаю, что долго не будет".Всего без воды остались три дома по улице Братская. Сейчас собственникам приходится ходить за водой на колонку или в магазин. Самые находчивые топят снег.Прорыв воды, по словам жильцов, удалось ликвидировать к полудню. Однако к этому времени улица уже была затоплена. Это парализовало движение автомобилей.Как пояснили в компании Новогор-Прикамье, произошла утечка воды на сетях водоснабжения. Сейчас специалисты проводят обследование. Главная задача — восстановить подачу в кратчайшие сроки. Жильцы ждут. Всего, по данным диспетчерской службы НОВОГОРа, с начала года в Перми из-за перепадов температур зафиксировано больше ста аварийных ситуаций на сетях водоснабжения. Это почти на 40 % больше, чем за такой же период прошлого года.