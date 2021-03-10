← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.03.2021
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Стали известны подробности страшного пожара в Кукуштане
Наталья Половинкина: "У меня мама проснулась от зарева, вскочила, говорит - мы горим! Мы всех детей, у меня муж быстрей выбегать, потому что тут как будто вообще с нами рядышком. Мы выскочили, я детей сразу в баню увела, документы вытащила".На пожаре погибли два человека - пожилая женщина и её сын. Выбраться из дома у них не получилось, говорят родственники. Они приехали на место трагедии, как только узнали о случившемся.
Видно, насколько сильно пострадал дом от пожара, а вот надворные постройки полностью огнём уничтожены, от бани осталась только печка.
Судя по всему, с бани пожар и начался - общая площадь превысила сто квадратных метров. Для того чтобы победить огонь, потребовалось десять пожарных машин и почти тридцать человек личного состава. Илья Субботин, врио начальника службы пожаротушения территориального гарнизона ГУ МЧС РФ по Пермскому краю: "По прибытии пожарного подразделения было создано звено газодымозащитной службы для проверки помещений на наличие людей и тушения пожара. Звеном газодымозащитной службы внутри дома были обнаружены два человека без признаков жизни".
Пока всё с приставкой «предположительно» в Следственном комитете сообщили, что сейчас необходимо проверить разные версии случившегося, например, версию поджога. Фёдор Лимпинский, заместитель руководителя Пермского МСО СУ СК РФ по Пермскому краю: "На сегодняшний день назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления обстоятельств наступления смерти погибших, а также будет назначена пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет установлена истинная причина пожара". С начала года в Пермском крае зарегистрировано более 700 пожаров - 56 человек на них погибли, 55 получили травмы. И основными причинами в службах экстренного реагирования называют нарушения при использовании печей и электрооборудования и неосторожное обращение с огнём.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.03.2021
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