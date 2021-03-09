«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.03.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВ СетиВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
09.03.2021 в 15:33
09.03.2021 в 13:00
09.03.2021 в 10:50
09.03.2021 в 10:22
09.03.2021 в 09:55
09.03.2021 в 13:40
06.03.2021 в 14:00
05.03.2021 в 17:20
04.03.2021 в 12:30
04.03.2021 в 11:35
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.03.2021
В Пермь доставили икону с частицей мощей блаженной Матроны Московской
Состоялось заседание окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления
В Краснокамске полицейский выстрелил в пьяного дебошира
В Кукуштане при пожаре в частном доме погибли два человека
В микрорайоне Юбилейный произошла крупная коммунальная авария
В этом году мобильные маммографы примут 6 тысяч жительниц Прикамья
«Эковолна» - шаг к рациональному использованию ресурсов
С начала года зафиксировано 54 ДТП с участием пешеходов
Лента режиссёра Андрея Кончаловского «Человек неунывающий» появилась на платформе «Смотрим»
В Хохловке встретили Масленицу
До минус 30: Прикамье во власти арктического вторжения
Масленица: в Перми открылся фестиваль «Вокруг да около»
В Перми изменилось расписание автобуса № 41
Пермяки приняли участие в благотворительном забеге «Олимпийская лыжня»
В Перми состоялась акция «Вам, любимые!»
Цветы и море комплиментов: пермяки поздравили женщин с 8 Марта
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.03.2021
Итоги ВЭД Пермского края в 2020 году
«Русфонд» объявил сбор средств на операцию "хрустальной" Еве Пичугиной
В Перми изменятся правила перевозки пассажиров
В Прикамье сняты ограничения на работу кафе и ресторанов
Виды и возможности роторных машин, оборудования для клининга
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Пермь доставили икону с частицей мощей блаженной Матроны Московской
Состоялось заседание окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления
В Хохловке встретили Масленицу
До минус 30: Прикамье во власти арктического вторжения
Пермяки приняли участие в благотворительном забеге «Олимпийская лыжня»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.03.2021
«Русфонд» объявил сбор средств на операцию "хрустальной" Еве Пичугиной
В Пермском крае из лога достали тело погибшего мужчины
В пермском «ЛУКОЙЛе» прошло торжественное собрание, посвященное грядущему Международному женскому дню
В Прикамье открыт прием заявок на участие в конкурсе "Путешествие по Пермскому краю"
Добавить комментарий: