В Хохловке встретили Масленицу

Масленичная неделя стартовала в этнографическом музее "Хохловка". По традиции, первый день называется "Встреча". Масленицу буквально встречают. Начинается всё с изготовления чучела, причём, совсем необязательно, что оно должно быть из соломы.Хоть и не сразу разберешь, что там пропищал Петрушка – но это, как бы сказали представители молодого поколения, "маст хэв" древнерусского праздника «Масленица»!В Прикамье, как и по всей стране, началась долгожданная масленичная неделя, символ конца зимы и начала весны. И, пожалуй, самое аутентичное место для знакомства с традициями и обычаями торжества - это архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Хохловка», считает семья Горбацевич.Денис Горбацевич: "Мне, кстати, очень понравилось вот так всем вмести идти, и песни народные - они так заряжают энергией, здорово".Тем, кто предпочёл Международному женскому дню полное погружение в исторические традиции народного гулянья, поведали, что первый день называется «Встреча». Масленицу буквально встречают. Начинается всё с изготовления Чучела, причём совсем необязательно, что оно должно быть из соломы!А ещё в понедельник на Руси родственники, друзья и знакомые ходили друг к другу в гости, принося символические подарки и угощения. Для этого участников интерактивного действия разделили на условные семьи. Одних встречали катышками."Вот так вот они выглядели, обжаренные на сливочном масле печеньки, их раскусывали только те, у кого были крепкие зубы, потому что это было вместо конфеток".Другие нарядились в чудные одеяния, отгадывали загадки и выполняли шутливые задания.Третьи устроили стихийную ярмарку прямо у входа в Избу, где под шум и гам торговали всякой всячиной.И всё это под песни и пляски, чтобы не замерзнуть. На дворе пока не месяц май, ещё сугробы по колено, зато можно предаться исключительно зимним забавам.Вот что такое полное погружение в традиции древней Руси: катаемся на мешках! Встречаем Масленицу! И это только первый день. Во вторник будет Заигрыш, в среду – Лакомка, в четверг – Разгул, в пятницу – Тещины посиделки, в субботу – Золовкины вечёрки, финалом станет – Прощёное воскресенье. Причем в «Хохловке» впервые за долгое время не будет массового гулянья с традиционным сжиганием чучела.Людмила Белоглазова, руководитель фольклорного ансамбля музея «Хохловка»: "Мы будем прощаться с Масленицей немного по-другому. В связи с ограничениями мы не можем устроить ни большой праздник, ни сжигание масленицы, и мы искали выход, все-таки надо с ней как-то попрощаться. Не утопишь ее, в прикамских традициях было или сжигать, или растерзать на горке, но все равно сжечь. Будет две программы в воскресенье - в 12.00 и в 15.00 часа". А как же блины? А уже можно начинать печь самостоятельно, либо посетить «Хохловку» в один из дней на неделе. Подробности на сайте музея. И знайте, что круглое мучное изделие, символизирующее солнце, приготовленное в «энном» количестве, по приметам предвещает богатое угощение всю праздничную неделю.