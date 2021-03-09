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Состоялось заседание окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления
Полномочный представитель Президента России в Приволжье Игорь Комаров в режиме видеоконференции провел заседание окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления. На этот раз основной темой стало жилищно-коммунальное хозяйство. Заявлено, что в прошлом году в округе было капитально отремонтировано 11,5 тысяч многоквартирных домов, более полутора миллиона человек улучшили условия проживания, благоустроено более 3 тысяч общественных и дворовых территорий. Владимир Мазур, заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике: "Вид наших городов и поселков, а также состояние коммунальной инфраструктуры в немалой степени определяет настроение людей и ощущение их собственной жизни и работы. Очевидно, что комфортная современная городская среда будет способствовать притяжению талантливых людей, формированию творческих и интеллектуальных кластеров, а также точек роста в каждом муниципалитете".
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