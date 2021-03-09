До минус 30: Прикамье во власти арктического вторжения
Как прогнозируют синоптики, сегодня в Прикамье продолжит хозяйничать арктическое вторжение. Днем в Перми обещают в пределах минус -8...-9 градусов, ночью, по краю - до -20. Временами может быть снег. Во второй половине недели ожидается еще большее похолодание - ночами до минус 30.
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