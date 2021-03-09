Пермяки приняли участие в благотворительном забеге «Олимпийская лыжня»

В канун 8 Марта на спортивной базе "Динамо" в Перми состоялся благотворительный забег "Олимпийская лыжня". На старт в четырех дистанциях вышли больше пятисот человек. Все собранные деньги направят на помощь детям с особенностями развития. Как соревнования превратились в настоящий праздник?Костюм бегемота говорит о многом, смеется Мария Лунегова. Это своеобразный сигнал для других участников забега. Тем самым она подчеркивает, что на лыжне новичок и передвигаться будет медленно. А тем, кто пришёл побороться за лучшее время, желает удачи.

Мария Лунегова: "Желаю всем хорошего настроения. Всех с 8 Марта, лёгких побед и веселых стартов!"Второй благотворительный забег «Олимпийская лыжня» собрал более 550 человек. Участников поприветствовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это мероприятие – не только популяризация спорта, но и помощь нашим детям, которые имеют особенности в развитии. Я очень благодарен всем вам, что вы сегодня не пожалели времени, пришли сюда, чтобы позаниматься спортом и помочь детям".

На выбор несколько дистанций - на 1, 3, 5, 10 километров. В одной линии перед стартом участники всех возрастов.Уровень подготовки тоже не важен, на одной трассе бегут как любители, так и профессионалы.

Всех объединяет одно - каждый заплатил за участие от трехсот до тысячи рублей, в зависимости от выбранной дистанции. Вырученные деньги пойдут в фонд Альберта Демченко - трехкратного серебряного призера Олимпийских игр по санному спорту.

Альберт Демченко, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр по санному спорту: "Все, что удается с помощью взносов получить, мы в том году поддержали детский сад для детей с особенностями развития в городе Чусовом. Пришла заявка, мы для них закупали оборудование".Александра Попова в костюме Супермена. Мышцы из поролона бежать не мешают. Все выходные старается проводить за активным отдыхом, а сегодня не только здоровый образ жизни, но и возможность помочь другим.

Александра Попова: "Я надеюсь, что наши вложения пойдут на нужды нуждающихся и все будет хорошо. А мы подарим всем хорошее настроение".

Быть первым на финише сегодня не главная цель.

Каждый участник сегодня победитель, каждому предназначена медаль от фонда Александра Демченко.

Свои результаты, время, за которое прошли дистанцию, участники смогут узнать на сайте RussiaRunning. А пока на финише всех ждет развлекательная программа.