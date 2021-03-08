«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.03.2021

На конкурс по выбору нового главы Перми заявились 13 человек. В четверг вечером завершился прием заявок. Теперь специально созданная комиссия займется оценкой каждого кандидата. Как было заявлено, предпочтительно наличие у кандидата высшего образования и опыта муниципальной службы, приветствуется знание Конституции РФ, федерального, регионального и муниципального законодательства, свободное обращение с персональным компьютером. Каждый из заявителей должен был предоставить справку об отсутствии судимости. Заседание конкурсной комиссии состоится 12 марта. Ожидается, что на нем будет объявлен список кандидатов, прошедших к финал. Сами конкурсные испытания пройдут в очном формате 18 марта. Каждому придется выступить с докладом о собственном видении дальнейшего развития Перми и решения насущных проблем. После состоится собеседование.