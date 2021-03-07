«Русфонд» объявил сбор средств на операцию "хрустальной" Еве Пичугиной
Татьяна Пичугина, мать Евы: "Опять у нас шаг назад. Мы научились переворачиваться, лежать на животе и потянули плечо. Сейчас правая ручка практически не работает".
Кроме того, в январе вновь был перелом ноги. Требуется очередной курс лечения стоимостью более полумиллиона рублей. Он особенно важен перед операцией, которую врачи планируют провести в мае.
Историю Евы Пичугиной можно прочесть на сайте «Русфонда», и узнать о способах помощи. Сделать это проще, чем кажется: можно отправить СМС на короткий номер 5542 со словом «Дети». Стоимость сообщения - 75 рублей. Владельцы айфонов и телефонов на платформе Андроид могут сделать пожертвование с помощью мобильного приложения. Врачи считают, что у Евы хорошие шансы.
Алена Гаврина, педиатр отделения врожденных патологий клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва): "Наша задача сейчас поставить девочку снова на ноги и вернуть самостоятельную ходьбу. Для этого Еве нужно продолжать лечение Памидронатом".
Сейчас большую часть времени девочка проводит лёжа, но даже в таком положении пытается танцевать, играть и улыбаться.
Позавидовать можно не только стойкости Евы, но и её любознательности: играм в телефоне она предпочитает развивающие.
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