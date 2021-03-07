«Русфонд» объявил сбор средств на операцию "хрустальной" Еве Пичугиной

Трёхлетняя Ева Пичугина из тех детей, кого называют "хрустальными". Диагноз — несовершенный остеогенез. Только начав ходить, девочка сломала бедро. Затем была ещё череда переломов. За этот случай взялись врачи московской клиники. После курса лечения по укреплению костей появился прогресс. Ева впервые за два года села сама.Татьяна Пичугина, мать Евы: "Опять у нас шаг назад. Мы научились переворачиваться, лежать на животе и потянули плечо. Сейчас правая ручка практически не работает".Кроме того, в январе вновь был перелом ноги. Требуется очередной курс лечения стоимостью более полумиллиона рублей. Он особенно важен перед операцией, которую врачи планируют провести в мае.Историю Евы Пичугиной можно прочесть на сайте «Русфонда», и узнать о способах помощи. Сделать это проще, чем кажется: можно отправить СМС на короткий номер 5542 со словом «Дети». Стоимость сообщения - 75 рублей. Владельцы айфонов и телефонов на платформе Андроид могут сделать пожертвование с помощью мобильного приложения. Врачи считают, что у Евы хорошие шансы.Алена Гаврина, педиатр отделения врожденных патологий клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва): "Наша задача сейчас поставить девочку снова на ноги и вернуть самостоятельную ходьбу. Для этого Еве нужно продолжать лечение Памидронатом".Сейчас большую часть времени девочка проводит лёжа, но даже в таком положении пытается танцевать, играть и улыбаться.Позавидовать можно не только стойкости Евы, но и её любознательности: играм в телефоне она предпочитает развивающие.