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В Пермском крае из лога достали тело погибшего мужчины
По прибытию спасатели спустились в лог, где обнаружили 32-летнего мужчину без признаков жизни, тело погибшего извлекли с использованием альпинистского снаряжения и носилок, и передали сотрудникам ССМП и полиции.
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