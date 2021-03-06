В пермском «ЛУКОЙЛе» прошло торжественное собрание, посвященное грядущему Международному женскому дню

В пермском «ЛУКОЙЛе», накануне 8 Марта, традиционно прошло торжественное собрание.

Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "Несмотря на эти скорости, которые нас преследуют постоянно, придя домой, женщина становится женщиной. Она в первую очередь является хранительницей своего семейного очага, она занимается детьми, она готовит мужу ужин, несмотря на то, что сама пришла с работы".

В режиме онлайн и офлайн нефтяники говорили добрые слова, на связи были города и районы края, другие предприятия группы «ЛУКОЙЛ». Прекрасным дамам подарили цветы, вручали благодарственные письма, грамоты и пели вживую.

Собрание полно сюрпризов - это были и трогательные ролики, посвящённые прекрасной половине, и прямые включения. Сюрпризы внутри, сюрпризы снаружи - на входе расположилась цифра 8, отличное место для селфи, а арт-объект «Спираль времени» украсили весенние цветы.В пермских подразделениях «ЛУКОЙЛа», трудится более тысячи женщин, по сути, каждый пятый сотрудник. И вердикт от них однозначен - план по добыче поздравлений и комплиментов выполнен на 100 процентов.