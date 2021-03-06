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В Прикамье открыт прием заявок на участие в конкурсе "Путешествие по Пермскому краю"
Можно объехать весь мир, но так и не увидеть красоты рядом с собой. И на карте региона остается еще много достопримечательностей, о которых должны знать настоящие путешественники.
Именно этому и посвящен конкурс детских туристических маршрутов, который вот уже пятый год проводит Законодательное собрание Пермского края. Все что нужно - это интересно рассказать о свое малой родине. Факты чаще всего лежат на поверхности.
За все годы в конкурсе приняли участие более 700 школьников из 32 территорий. Многие после этого всерьез увлеклись краеведением.
Наталья Горбацевич, декан Педагогического факультета РИНО ПГНИУ, член жюри конкурса: "Самое главное после этого конкурса, что ребятам должно хотеться остаться здесь в Пермском крае, они должны каким-то образом осмыслить их место в Пермском крае".
С начала марта начинается прием заявок на участие в конкурсе этого года. Из нововведений три новые номинации: виртуальная экскурсия, знакомство с родными местами с помощью интересных историй и семейное путешествие. По словам спикера парламента Валерия Сухих, именно так и стоит знакомиться с историей края.
Заявки на конкурс принимаются до конца марта. Победители будут объявлены на третьем школьном краеведческом форуме в апреле.
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