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В Прикамье появилась новая схема мошенничества в соцсетях
Министерство социального развития Пермского края6: "Мы обнаружили в социальных сетях странички мошенников, которые от имени Министерства труда РФ предлагают оформить социальные выплаты онлайн. На деле такая «помощь» всегда оборачивается попытками выманить данные банковских карт и снятием с них средств".
В Министерстве социального развития Пермского края также отметили, что социальные выплаты, пособия и субсидии никогда не оформляются в социальных сетях.
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