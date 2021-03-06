Новая русская комедия «Пара из будущего» имеет все шансы стать самым популярным кино выходных дней

Новая русская комедия с элементами фантастики "Пара из будущего" имеет все шансы стать самым популярным кино выходных дней. По крайней мере, в Перми. Судя по предварительным онлайн заказам, будет именно так, делятся информацией прокатчики.

Изменить прошлое, вернувшись на 20 лет назад. Такой шанс для любого - настоящая фантастика. Но не для героев нового фильма от режиссера Алексея Нужного «Пара из будущего».

В 2040 году от былой любви Александра и Евгении почти ничего не осталось, но разводиться в их время очень дорого. Супругам предстоит встретиться с собой молодыми, вернувшись на 20 лет назад. Тогда, когда все чувства только зарождались. Возможно, чтобы все осознать и буквально за сутки разобраться в накопленных семейных проблемах.

Сыграли зрелую пару из будущего народные актеры Мария Аронова и Сергей Бурунов. Режиссер Алексей Нужный не скрывает: получилось очень личное кино. В нее автор идеи вложил важный вопрос: что же нужно для крепких отношений, кроме любви? Именно на него ответят для себя и зрители.

Юлия Касимова, заместитель директора кинотеатра «Синема парк»: "Людям нравится. Приходят смотреть на Бурунова, на Аронову, всем нравится комедийный сюжет. В преддверии праздничных дней мы ожидаем много народу".

Кроме размышлений от кинокартины зритель получит и порцию экшена. С погонями, падениями с высоты и взрывами.

Посмотреть фильм можно во всех кинотеатрах города. Он будет идти столько, сколько будет востребован у зрителей.