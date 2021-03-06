В Перми на пешеходном переходе автомобиль сбил 10-летнего ребенка

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ГУ МВД по Пермскому краю: "От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Согласно результатам медицинского освидетельствования водитель находился в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка".
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