В аэропорту Перми на 4 месяца перестанут работать телетрапы
Ранее сообщалось, что весной комиссия из Росавиации и Администрацией гражданских аэропортов должна посетить Пермь, чтобы еще раз осмотреть инфраструктуру. Тогда же должен состояться официальный ввод в эксплуатацию I этапа реконструкции инфраструктуры аэропорта.Напомним, запуск пяти телетрапов в аэропорту Перми состоялся 15 января текущего года.
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