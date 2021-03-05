Синоптики прогнозируют новое похолодание

Как прогнозируют синоптики, в выходные начнется похолодание, которое растянется на следующую рабочую неделю.Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "На пике похолодания температура опустится ниже нормы как минимум на 10 градусов. Уже в ближайшую ночь температура составит -11...-16, по северо-западу края до -20. Завтра днем ожидается -7...-12 градусов. При этом ожидается переменная облачность и без осадков, лишь по югу края может пройти небольшой снег. 7 марта ожидается малооблачный день, без осадков и без ветра, ночная температура повсеместно -20 градусов и ниже, днем воздух прогреется до -7...-12 градусов. 8 марта с выходом циклона с северо-запада ожидается снег, более интенсивный по западным и юго-западным районам края, усиление юго-восточного ветра, при этом сохранится достаточно низкая температура: ночью -13...-18, по северо-востоку края до -25, днём -6...-11 градусов. Далее на неделе возможно усиление морозов".