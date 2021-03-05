Народный избранник отчитался о работе в минувшем году

В избирательном округе № 1 в Кировском районе Перми приемная депутата краевого парламента Александра Мотрича и сам народный избранник отчитались о работе в минувшем коронавирусном году. В период пандемии бизнесу, который шел в гору, пришлось в буквальном смысле выживать. Остаться на плаву помогла смекалка и поддержка краевых властей.Почти за год пандемии и бизнесу пришлось непросто. За разъяснениями, как быть в сложившейся ситуации, люди обращались и на горячие линии, и к депутатам. В Кировском районе людям помогали в общественной приемной Александра Мотрича. Дмитрий Любимцев руководитель общественной приемной: "В период пандемии поступало очень много обращений. Это и социальная сфера, и субъекты малого и среднего предпринимательства. Накопилась папка обращений. Обращения не были оставлены без внимания".Заявки и вопросы принимали как онлайн, так и по телефону. Представители власти рассказывали о возможностях бизнеса в сложившейся ситуации, расширяли перечень пострадавших отраслей и принимали законы о новых мерах поддержки.Александр Мотрич, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Мы старались, как могли, потому что бизнес поддерживать надо не только для того, чтобы кто-то получал прибыль, а чтобы люди, работающие на предприятиях, не потеряли работу, для того чтобы платились налоги и развивалась возможность создавать новые рабочие места".Речь об отсрочке и рассрочке налогов на имущество для тех, чей доход снизился на 20 % и отказе от повышения налогов в 2021-м. Не забыли и о простых людях. Сегодня в Закамске на Астраханской запахло цветами. Такой ароматный подарок дарят всем женщинам в преддверии 8 Марта.И если льготы - инициатива коллективная, то эта в виде теплых пожеланий и цветов - личная от депутата Александра Мотрича. И судя по улыбкам прекрасной половины человечества, хорошим весенним настроением им точно сегодня зарядиться удалось.