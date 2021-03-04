Задержан подозреваемый в тройном убийстве

В поселке Октябрьский накануне были обнаружены тела трех человек. По первоначальной версии, с женой, 16-летним сыном и 12-летней дочерью жестоко расправился их отец — Алексей Горбунов. Сейчас в Следственном комитете назвали нового главного подозреваемого.С самого утра в посёлке Октябрьский на перекрёстках патрульные машины и полиция. Правоохранители проверяют подвалы, подсобные помещения и другие места, где мог бы скрыться предполагаемый убийца членов семьи Горбуновых.По данным, опубликованным по состоянию на 2 марта на сайте Следственного комитета, с женой, 16-летним сыном и 12-летней дочерью жестоко расправился их отец — Алексей Горбунов. Тела нашли в частном доме. В окне на подоконнике цветы. Розовые бутоны заметны с улицы, так же, как и бело-красная лента, сигнализирующая о том, что здесь произошло преступление.В 11-тысячном поселке весть о том, что произошло на улице Интернациональная, разлетелась моментально. Главный вопрос – что стало причиной столь жуткой трагедии? Сделать выводы предстоит следователям.Ханиф Ситдиков, как и большинство жителей посёлка Октябрьский, шокирован произошедшем. Мужчина рассказал, что с семьей Горбуновых знаком больше 20 лет, и ничего необычного в поведении соседа за это время не замечал.Ханиф Ситдиков: "Жену он любил, особенно дочь любил, как-то даже в голове не укладывается. То ли он сделал, то ли не он. Вроде не нашли его до сих пор". Днем в межрайонном отделе Следственного комитета началось совещание оперативной группы. После двухчасового обсуждения было сделано заявление, что поиски злоумышленника продолжаются, но уже без упора на личность разыскиваемого.Роман Подлесных, исполняющий обязанности руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Пермскому краю: "Лицо, причастное к совершению данного преступления, установлено. В настоящий момент устанавливается его место нахождения, применяются меры к его задержанию". В конце дня сразу несколько печатных интернет-СМИ со ссылкой на источники в МВД, сообщили, что 16-летний подросток на самом деле жив, а в доме обнаружили тело его отца, они одинакового роста и комплекции, а лицо жертвы было сильно обезображено.Вечером появилась официальное подтверждение от Следственного комитета – подозреваемый задержан. Он пытался скрыться в Свердловской области. Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления «Убийство двух и более лиц с особой жестокостью», продолжается.