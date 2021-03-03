Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВ СетиВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Знаки, предупреждающие о фотовидеофиксации, останутся чёрно-белыми

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.03.2021

смотреть видео

Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня



Метки: в Пермском крае, СМИ, Общество, Экономика, Культура, Власть, Здоровье, Официально, Происшествия

Опубликовано: 03.03.2021 в 21:53 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Знаки, предупреждающие о фотовидеофиксации, останутся чёрно-белыми

В Прикамье расширят льготы по «упрощенке»

Среда может стать самым теплым и снежным днем недели

В этом году в Прикамье будут построены более 40 спортплощадок

В Прикамье разыскивается подозреваемый в расправе над семьей

Сегодня пройдет проверка системы оповещения населения

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.03.2021

На пермской набережной пройдет конкурс пешеходов

В краевом Минздраве прокомментировали инициативу профсоюза медработников о «ковидных» выплатах

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.03.2021


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Знаки, предупреждающие о фотовидеофиксации, останутся чёрно-белыми

Обратите внимание

в Перми

Новое здание пермской галереи построят за 4,2 миллиарда рублей
Подведены итоги конкурса на разработку рабочей документации и строительство нового здания Пермской государственной художественной галереи. На участие в закупочной процедуре поступило четыре заявки, победителем признана компания «ЛимакМаращСтрой» с предложенной ценой 4,2 млрд руб.
03.03.2021 в 08:20

Метки: Культура, Общество, в Перми

Пермяк использовал коляску с ребенком для кражи куртки
В Перми полицейские устанавливают личность неизвестного мужчины, подозреваемого в совершении кражи. Преступление произошло на территории магазина спортивных товаров, расположенного в торговом центре на улице Куйбышева. Неизвестный зашел в помещение торговой точки с детскими санками-коляской бирюзового цвета. Воспользовавшись моментом, он похитил мужскую куртку черного цвета, уложил ее в сумку коляски и ушел в неизвестном направлении. Ущерб, причиненный магазину, составил более 3 тысяч рублей. На вид мужчине 30-35 лет, был одет в куртку черного цвета, на голове - серая шапка. На чехле санок-коляски имеется изображение мордочки медведя белого цвета. Всем, кто владеет какой-либо информацией о подозреваемом, просят откликнуться по телефонам: 218-88-36, 89127889871. Анонимность гарантируется.
02.03.2021 в 11:21

Метки: Происшествия, Преступления, в Перми

«Вокруг да около»: в Перми пройдет Масленичный фестиваль искусств (6+)
С 8 по 14 марта в Перми пройдет Масленичный фестиваль искусств «ВОКРУГ ДА ОКОЛО» - новый формат Масленицы, который порадует всех поклонников классической музыки, фольклора, живописи, а также любителей музыкальных экспериментов и арт-перформансов. Артисты «ПермьКонцерт» дадут несколько камерных представлений на разных площадках города Перми.
01.03.2021 в 14:57

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество, Анонс, Культура

Студента из Марокко будут судить в Перми за сбыт наркотиков
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего уроженца Северной Африки. Сотрудники наркоконтроля задержали его с поличным за сбыт мефедрона летом прошлого года. Спецоперация прошла в центре Перми. В руки оперативников молодой человек попал сразу после того, как получил от покупателя 12 тысяч рублей за 4 грамма запрещенного вещества. В столицу Прикамья молодой человек прибыл из Марокко в 2018 году для обучения в фармацевтической академии. Но затем студент начал употреблять и продавать запрещенные вещества. Молодому человеку предъявлено обвинение по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. На днях дело направлено в суд для рассмотрения. В настоящее время он находится под стражей.
01.03.2021 в 13:28

Метки: Преступления, в Перми

«Безнал» в приоритете: чего ждать пассажирам пермского транспорта
В Перми меняют правила бесплатной пересадки. С начала весны право на нее теряют пассажиры, оплачивающие проезд наличными. И это часть планомерной политики перевода городского транспорта на безнал. Еще одна составляющая - эксперимент по бескондукторной оплате с массой жалоб на продажу билетов водителем автобуса или трамвая.
25.02.2021 в 11:44

Метки: Общество, Деньги, Власть, в Перми

В России

Платформа «СМОТРИМ» представляет эксклюзивные премьеры документальных фильмов
Платформа СМОТРИМ в марте представляет эксклюзивные премьеры документальных фильмов. Так, 1 марта, к юбилею Михаила Горбачёва, на платформе состоялась премьера фильма многократного обладателя престижных мировых премий и номинанта на премию «Оскар» Вернера Херцога «Встречи с Горбачёвым». Знаменитый режиссёр исследует биографию и политическую карьеру последнего Генсекретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР. Он беседует с Горбачёвым о прекращении холодной войны и объединении Германии, налаживании взаимоотношений с Западом и контроле Советским Союзом Восточной Европы. Среди других премьер – продюсерская работа Стивена Спилберга «Ненависть», картины «Человек неунывающий» Андрея Кончаловского , фильм Марианны Яровской из шорт-листа премии «Оскар» «Женщины Гулага». Все фильмы, как и весь контент платформы, зрители могут посмотреть бесплатно.
02.03.2021 в 13:50

Метки: Анонс, СМИ, Кино, Культура, Общество, В России

Техосмотр отложен: система ЕАИСТО не работает
Новая процедура прохождения техосмотра в России должна была заработать с 1 марта. Её отложили, вместе с тем продлив срок действия диагностических карт, которые истекают с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, также — до 1 октября. Но желающие пройти ТО могут — по крайней мере, в теории. Накануне водители, которые пытались проявить сознательность, вынуждены были развернуться, поскольку система ЕАИСТО попросту не работает. При этом бумажные документы законом уже не предусмотрены. Неоднозначным остаётся и вопрос с техосмотром автобусов и такси, которые также могут отложить техосмотр.
02.03.2021 в 13:10

Метки: Официально, В России, Общество, Экономика, Власть

Российский фильм «Конек-Горбунок» к концу недели побил новый кассовый рекорд
За шесть дней с начала выхода экранизация сказки Петра Ершова собрала в прокате около 550 миллионов рублей. И как говорят критики - это небывалый результат для посткарантинного проката.
27.02.2021 в 16:30

Метки: Культура, Кино, В России

Самбистка из Березников завоевала бронзовую медаль Первенства России
Самбистка Полина Кузнецова завоевала бронзовую медаль Первенства России. В Ханты-Мансийске на главном старте года среди спортсменов до 20 лет за звание сильнейших, а также за путевки на Первенства мира и Европы боролись 395 спортсменов из 51 региона. Полина Кузнецова из Березников стала 3-й в весовой категории до 72 кг. Наставники спортсменки - Ольга и Эдуард Клиновы.
26.02.2021 в 15:15

Метки: Спорт, В России

Пермяки завоевали 21 золотую медаль на национальном Чемпионате и Первенстве по ушу
Пермские спортсмены завоевали 21 золотую медаль на национальном Чемпионате и Первенстве по ушу. Лучших в дисциплинах
26.02.2021 в 14:51

Метки: Спорт, В России

Лента новостей RSS каналы

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.03.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.03.2021

В Перми подвал барака сковало метровым слоем льдаВ Перми подвал барака сковало метровым слоем льда

В крае проверили систему экстренного оповещенияВ крае проверили систему экстренного оповещения

Знаки, предупреждающие о фотовидеофиксации, останутся чёрно-белымиЗнаки, предупреждающие о фотовидеофиксации, останутся чёрно-белыми

Тройное убийство в Октябрьском: поиски подозреваемого продолжаютсяТройное убийство в Октябрьском: поиски подозреваемого продолжаются

За три года в Пермском крае построят 39 новых детских садов и школЗа три года в Пермском крае построят 39 новых детских садов и школ

В Перми началось тестирование цифровой системы контроля за утилизацией медицинских отходовВ Перми началось тестирование цифровой системы контроля за утилизацией медицинских отходов

В Прикамье расширят льготы по «упрощенке»В Прикамье расширят льготы по «упрощенке»

Среда может стать самым теплым и снежным днем неделиСреда может стать самым теплым и снежным днем недели

В этом году в Прикамье будут построены более 40 спортплощадокВ этом году в Прикамье будут построены более 40 спортплощадок

В Прикамье разыскивается подозреваемый в расправе над семьейВ Прикамье разыскивается подозреваемый в расправе над семьей

Сегодня пройдет проверка системы оповещения населенияСегодня пройдет проверка системы оповещения населения

Новое здание пермской галереи построят за 4,2 миллиарда рублейНовое здание пермской галереи построят за 4,2 миллиарда рублей

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.03.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.03.2021

Платформа «СМОТРИМ» представляет эксклюзивные премьеры документальных фильмовПлатформа «СМОТРИМ» представляет эксклюзивные премьеры документальных фильмов

На пермской набережной пройдет конкурс пешеходовНа пермской набережной пройдет конкурс пешеходов

Техосмотр отложен: система ЕАИСТО не работаетТехосмотр отложен: система ЕАИСТО не работает

В краевом Минздраве прокомментировали инициативу профсоюза медработников о «ковидных» выплатахВ краевом Минздраве прокомментировали инициативу профсоюза медработников о «ковидных» выплатах

Пермяк использовал коляску с ребенком для кражи курткиПермяк использовал коляску с ребенком для кражи куртки

Нормальное давление в шинах экскаватора-погрузчика — это залог успешной и безопасной работыНормальное давление в шинах экскаватора-погрузчика — это залог успешной и безопасной работы

Как получить ежемесячную выплату при рождении первенца?Как получить ежемесячную выплату при рождении первенца?

В пермском театре оперы и балета готовят к показу новую версию «Кармен»В пермском театре оперы и балета готовят к показу новую версию «Кармен»

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.03.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.03.2021

Детские выплаты, персональные данные и новые санитарно-эпидемиологические правила: чего ждать россиянам с 1 марта?Детские выплаты, персональные данные и новые санитарно-эпидемиологические правила: чего ждать россиянам с 1 марта?

Прикамье готовится к весеннему половодьюПрикамье готовится к весеннему половодью

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2021.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную