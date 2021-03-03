«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.03.2021

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего уроженца Северной Африки. Сотрудники наркоконтроля задержали его с поличным за сбыт мефедрона летом прошлого года. Спецоперация прошла в центре Перми. В руки оперативников молодой человек попал сразу после того, как получил от покупателя 12 тысяч рублей за 4 грамма запрещенного вещества. В столицу Прикамья молодой человек прибыл из Марокко в 2018 году для обучения в фармацевтической академии. Но затем студент начал употреблять и продавать запрещенные вещества. Молодому человеку предъявлено обвинение по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. На днях дело направлено в суд для рассмотрения. В настоящее время он находится под стражей.