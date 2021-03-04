Цифровые трибуны: болельщики смогут дистанционно поддержать лучших летающих лыжников

С 20 по 28 марта в России состоятся соревнования ведущих летающих лыжников планеты. Пять соревновательных этапов, проходящих в нашей стране, объединены в тур «Синяя птица», который пройдет на спортивных объектах в двух городах страны. Первым состязания по прыжкам на лыжах с трамплина примет г. Нижний Тагил (Свердловская область). Соревнования там пройдут 20-21 марта. Затем участники турнира переедут в г. Чайковский, где 26-28 марта на комплексе трамплинов «Снежинка» (п. Прикамский, ул. Пионерская, 48) состоятся финальные этапы (два индивидуальных старта и один командный).Кроме сборной России заявки на участие в финале Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин поступили от 16 национальных команд: Австрии, Канады, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Казахстана, Японии, Норвегии, Польши, Румынии, Словении, Швеции и США.По требованиям международной лыжной федерации (FIS) в этом сезоне соревнования проходят без болельщиков в привычном формате. Однако организаторы совместно с российской социальной сетью ВКонтакте приглашают спортивных фанатов занять места на «цифровых трибунах» – благодаря функции видеозвонков. После несложной регистрации можно будет, не выходя из дома, поддержать сборную России.Ранее подобный опыт цифровых болельщиков в мире использовался только один раз осенью прошлого года – на финальных играх Национальной баскетбольной Ассоциации.Помимо онлайн-наблюдения трансляция соревнований будет организована в привычном телевизионном формате. Она пройдет на телеканале «Матч! Страна», также оргкомитет турнира «Синяя птица» расширит зрительскую аудиторию за счет цифровых платформ. По данным организаторов спортивных стартов, два года назад каждый этап состязаний ежедневно по всему миру смотрели порядка 4 млн человек, а в русскоязычном интернете – около 1 млн зрителей.