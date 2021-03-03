Знаки, предупреждающие о фотовидеофиксации, останутся чёрно-белыми. Росстат несколько часов назад опубликовал соответствующие поправки к ГОСТУ. Согласно документу, внешний вид таблички остаётся прежним, несмотря на новую редакцию Правил дорожного движения. Ранее был представлен ярко-голубой знак размером больше существующего. Как пояснили в федеральном министерстве транспорта изданию «Коммерсант», такой вариант действительно рассматривался, но от него отказались с целью избежать необоснованных трат на производство и замену. Таким образом, меняется только юридический статус табличек «Фотовидеофиксация»: до 1 марта их можно было размещать только со знаком, например, об ограничении скорости, сейчас они вполне самостоятельны. Кроме того, в черте населённого пункта теперь может быть всего один такой знак — на въезде. Таким образом, новых табличек ждать не стоит — напротив, уменьшится количество уже существующих.