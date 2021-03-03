В Прикамье расширят льготы по «упрощенке»

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Напомним, в первоначальном варианте законопроекта пониженные ставки были введены для предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в торговле непродовольственными товарами и в деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков. По мнению парламентариев, необходимо расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции.
Поправкой депутата Романа Водянова предложено дополнительно поддержать еще несколько отраслей: класс 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания» раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», класс 79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма» раздела N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» и подкласс 93.2 «Деятельность в области отдыха и развлечений» класса 93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений» раздела R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений».
Объем выпадающих доходов краевого бюджета в результате распространения снижения ставок по УСН для данных сфер оценивается в 144,3 млн руб. Поправка принята единогласно.
«Инициатива, безусловно, правильная и своевременная. Вместе с губернатором и правительством мы нашли возможность поддержать еще ряд предприятий малого и среднего бизнеса. Важно, что мнение депутатов было учтено, ведь оно базируется на отзывах наших избирателей», - прокомментировал решение депутатов спикер краевого парламента Валерий Сухих.
Законопроект будет рассмотрен во втором чтении в марте. Нормы принятого закона планируется распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно.
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