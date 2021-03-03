← Сегодня пройдет проверка системы оповещения населения
В этом году в Прикамье будут построены более 40 спортплощадок →
В Прикамье разыскивается подозреваемый в расправе над семьей
Как сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а,в,д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью).Информацию о местонахождении разыскиваемого просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02 (102) или (342) 249-54-55.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Сегодня пройдет проверка системы оповещения населения
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.03.2021
На пермской набережной пройдет конкурс пешеходов
В краевом Минздраве прокомментировали инициативу профсоюза медработников о «ковидных» выплатах
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.03.2021
Детские выплаты, персональные данные и новые санитарно-эпидемиологические правила: чего ждать россиянам с 1 марта?
Прикамье готовится к весеннему половодью
Срубили более 6 тысяч деревьев. Два пермяка осуждены за незаконную рубку леса
В Следственном комитете прокомментировали скандальное видео
В Пермь доставлена еще одна партия вакцины от коронавируса
Добавить комментарий: