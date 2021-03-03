Сегодня пройдет проверка системы оповещения населения
Сегодня, 3 марта, с 09:40 до 15:00 будет проведена комплексная техническая проверка готовности региональной системы оповещения Пермского края.
Будет произведён запуск местных, локальных и объектовых систем оповещения, с включением узлов сиренного и речевого оповещения, а также перехватом теле- радиоканалов – радио «Россия» и телеканала «Россия-1».
Жителей Прикамья, услышавших звук сирен и речевое оповещение, просят соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Проверка систем оповещения проводится в плановом режиме и носит учебный характер.
Добавим, что проверки системы оповещения сегодня пройдут во всех регионах страны.
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