В этом году в Прикамье будут построены более 40 спортплощадок

Муниципальные образования Пермского края приступили к конкурсным процедурам по выбору подрядчиков для строительства универсальных спортивных площадок. Мини-стадионы имеют прорезиненное покрытие, оборудуются спортивными снарядами и инвентарем, которые позволяют заниматься баскетболом, волейболом и футболом. В этом году их возведут в 33 территориях края.Кроме того, в этом году будут отремонтированы 66 спортивных залов, 57 из них – в общеобразовательных школах. На эти цели из бюджета Пермского края выделено 72 млн руб. (75% от общей стоимости). Доля софинансирования муниципалитетов – 24 млн руб.Также в текущем году начнутся работы по модернизации стадиона «Россия» в Краснокамске. Реконструкция плоскостного сооружения будет проводиться в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. На эти цели из федерального бюджета Пермский край получил 40 млн руб., еще по 5% от этой суммы будут выделены из регионального и муниципального бюджетов. Таким образом, общая сумма капитального ремонта составит 44 млн руб.Масштабное преобразование полноразмерных футбольных стадионов запланировано и на объектах в Кудымкаре, Кунгуре, Верещагино. В Чернушке работы будут проводиться за счет внебюджетных средств с использованием механизма государственно-частного партнерства. По всем спортивным сооружениям сейчас идет разработка проектно-сметной документации.Помимо реконструкции футбольных полей региональное министерство спорта продолжает реализацию программы по строительству межшкольных стадионов. В этом году предусмотрено строительство 8 площадок возле образовательных учреждений.