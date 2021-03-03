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В этом году в Прикамье будут построены более 40 спортплощадок
Кроме того, в этом году будут отремонтированы 66 спортивных залов, 57 из них – в общеобразовательных школах. На эти цели из бюджета Пермского края выделено 72 млн руб. (75% от общей стоимости). Доля софинансирования муниципалитетов – 24 млн руб.
Также в текущем году начнутся работы по модернизации стадиона «Россия» в Краснокамске. Реконструкция плоскостного сооружения будет проводиться в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. На эти цели из федерального бюджета Пермский край получил 40 млн руб., еще по 5% от этой суммы будут выделены из регионального и муниципального бюджетов. Таким образом, общая сумма капитального ремонта составит 44 млн руб.
Масштабное преобразование полноразмерных футбольных стадионов запланировано и на объектах в Кудымкаре, Кунгуре, Верещагино. В Чернушке работы будут проводиться за счет внебюджетных средств с использованием механизма государственно-частного партнерства. По всем спортивным сооружениям сейчас идет разработка проектно-сметной документации.
Помимо реконструкции футбольных полей региональное министерство спорта продолжает реализацию программы по строительству межшкольных стадионов. В этом году предусмотрено строительство 8 площадок возле образовательных учреждений.
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