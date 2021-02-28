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1 марта исполняется 9 лет с момента открытия первого в Прикамье МФЦ →
Прокуратура провела проверку ЧП, произошедшего в двух домах Краснокамска
Прокуратура Пермского края: "В ходе надзорных мероприятий установлено, что в связи с промерзанием в жилых домах системы водоснабжения прекращена подача холодной воды. При этом данные объекты признаны аварийными и подлежащими сносу в 2023 году. В целях устранения нарушений прав граждан на благоприятные и безопасные условия проживания, прокурором города незамедлительно проведено заседание межведомственной рабочей группы с участием представителей администрации Краснокамского городского округа, МУП «Краснокамский водоканал», МУП «Водоканал» и управляющей компании «УЮТ-Сервис»".
По итогам прокурорского реагирования организован подвоз воды, коммунальными организациями в кратчайшие сроки проведены работы по замене части системы водоснабжения в многоквартирном доме по адресу: ул. Коммунистическая, 9, а также по отогреву всей системы водоснабжения. Работы по восстановлению водоснабжения в домах продолжаются.
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