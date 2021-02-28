Прокуратура провела проверку ЧП, произошедшего в двух домах Краснокамска

Как сообщается на сайте прокураторы Пермского края, прокуратура г. Краснокамска Пермского края организовала проверку информации, размещенной в социальных сетях и сети Интернет об отсутствии водоснабжения в многоквартирных домах, расположенных по ул. Коммунистическая, 7 и 9.Прокуратура Пермского края: "В ходе надзорных мероприятий установлено, что в связи с промерзанием в жилых домах системы водоснабжения прекращена подача холодной воды. При этом данные объекты признаны аварийными и подлежащими сносу в 2023 году. В целях устранения нарушений прав граждан на благоприятные и безопасные условия проживания, прокурором города незамедлительно проведено заседание межведомственной рабочей группы с участием представителей администрации Краснокамского городского округа, МУП «Краснокамский водоканал», МУП «Водоканал» и управляющей компании «УЮТ-Сервис»".По итогам прокурорского реагирования организован подвоз воды, коммунальными организациями в кратчайшие сроки проведены работы по замене части системы водоснабжения в многоквартирном доме по адресу: ул. Коммунистическая, 9, а также по отогреву всей системы водоснабжения. Работы по восстановлению водоснабжения в домах продолжаются.