1 марта исполняется 9 лет с момента открытия первого в Прикамье МФЦ

1 марта исполняется 9 лет с момента открытия в Пермском крае отделения многофункционального центра (МФЦ) «Мои документы», предоставляющего жителям региона комплекс государственных и муниципальных услуг в формате «единого окна». Первый офис МФЦ начал работать 1 марта 2012 года. Он располагался в здании Законодательного собрания Пермского края.За прошедшие годы сеть офисов «Мои документы» в Перми и крае расширилась до 277 отделений, в каждом из которых сегодня любой житель региона, вне зависимости от места регистрации, может получить необходимую услугу. Сегодня отделения работают 6 дней в неделю с 8.00 до 20.00. Жителям региона не нужно ради получения одного документа посещать офисы 3-4 служб – достаточно один раз прийти в любой МФЦ с пакетом документов.Если в 2012 году в МФЦ оказывали 85 видов услуг, то сегодня их число расширено до 947. В числе наиболее востребованных: регистрация недвижимости, получение российского и загранпаспорта, замена водительских удостоверений, оформление социальных выплат и пособий и другие. За 9 лет со дня основания пермских МФЦ жителям региона в «едином окне» оказано 16 млн услуг.Согласно планам, в 2021 году Министерство социального развития передаст МФЦ оказание более 40 новых услуг. Кроме того, у пермяков появится возможность оформлять биометрические загранпаспорта, подавать заявления на предоставление услуг страховых и юридических компаний. Также в отделениях центра планируется начать выдавать свидетельства о рождении и смерти, организовать прием специалистов краевого Центра занятости.