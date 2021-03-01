1 марта исполняется 9 лет с момента открытия первого в Прикамье МФЦ
За прошедшие годы сеть офисов «Мои документы» в Перми и крае расширилась до 277 отделений, в каждом из которых сегодня любой житель региона, вне зависимости от места регистрации, может получить необходимую услугу. Сегодня отделения работают 6 дней в неделю с 8.00 до 20.00. Жителям региона не нужно ради получения одного документа посещать офисы 3-4 служб – достаточно один раз прийти в любой МФЦ с пакетом документов.
Если в 2012 году в МФЦ оказывали 85 видов услуг, то сегодня их число расширено до 947. В числе наиболее востребованных: регистрация недвижимости, получение российского и загранпаспорта, замена водительских удостоверений, оформление социальных выплат и пособий и другие. За 9 лет со дня основания пермских МФЦ жителям региона в «едином окне» оказано 16 млн услуг.
Согласно планам, в 2021 году Министерство социального развития передаст МФЦ оказание более 40 новых услуг. Кроме того, у пермяков появится возможность оформлять биометрические загранпаспорта, подавать заявления на предоставление услуг страховых и юридических компаний. Также в отделениях центра планируется начать выдавать свидетельства о рождении и смерти, организовать прием специалистов краевого Центра занятости.
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