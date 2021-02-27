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В Березниках за половую связь с несовершеннолетним осудят 32-летнюю женщину
СУ СК по Пермскому краю: "Жительницу Перми обвиняют в трех преступлениях в отношении подростка. Когда ему было от 12 до 14 лет, женщина совершила развратные действия и вступила с ним в половую связь. Позднее, когда ему было от 14 до 16 лет, произошло еще одно половое сношение. Следствие установило, что все эпизоды произошли с ноября 2018 года по конец июля 2020 года в Перми и Березниках. Обвиняемая не применяла насилия, все происходило по обоюдному согласию".
Семьи потерпевшего и обвиняемой на каких-либо учетах социальных служб не состояли. Тем не менее от школы потребовали устранить причины и условия, которые способствовали совершению преступлений. Роль школы во всей этой истории следователи не проясняют. Накануне дело в отношении женщины передали в суд.
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