В Березниках за половую связь с несовершеннолетним осудят 32-летнюю женщину

В СУ СК по Пермскому краю сообщили, что завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летней женщины в Березниках. Ее обвиняют в трех преступлениях против половой неприкосновенности подростка.СУ СК по Пермскому краю: "Жительницу Перми обвиняют в трех преступлениях в отношении подростка. Когда ему было от 12 до 14 лет, женщина совершила развратные действия и вступила с ним в половую связь. Позднее, когда ему было от 14 до 16 лет, произошло еще одно половое сношение. Следствие установило, что все эпизоды произошли с ноября 2018 года по конец июля 2020 года в Перми и Березниках. Обвиняемая не применяла насилия, все происходило по обоюдному согласию".Семьи потерпевшего и обвиняемой на каких-либо учетах социальных служб не состояли. Тем не менее от школы потребовали устранить причины и условия, которые способствовали совершению преступлений. Роль школы во всей этой истории следователи не проясняют. Накануне дело в отношении женщины передали в суд.