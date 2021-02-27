«Вишерский» заповедник отметил 30-летний юбилей

Праздничный вечер для сотрудников и друзей прошёл в конференц-зале ДК Ленина. Заповедник на крайнем северо-востоке Прикамья был основан 26 февраля 1991 года для сохранения самобытных природных комплексов Вишерского Урала. Именно там, вокруг Тулымского камня, свободно гуляют дикие олени, летают белые куропатки, танцует джигу бурый медведь. На особо охраняемой территории встречаются представители флоры и фауны Европы, Сибири, а также далёкого Заполярья. Согласно федеральному закону от 2012 года, для свободного посещения стала доступна и часть заповедных земель «Вишерского». Сегодня это не более 1% всей территории, в планах расширить её, включив, так популярный среди туристов, участок вокруг камня Полюд.Павел Бахарев, директор заповедника «Вишерский»: "Мы пускаем народ на самую высокую точку Пермского края - Хребет Тулымский камень, 1469 метров. Человек, когда поднимается до этой горы, он проходит все природные комплексы, начиная от берега реки, горных таёжных лесов, гальцов и каменной пустоши. Уже происходит его обогащение всеми этими природными изданиями - суть экотропы".