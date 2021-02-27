В Перми активисты взялись за спасение вывесок, или как сегодня говорят - логотипов советской торговли. Последней каплей стал демонтаж знакомой многим вывески на бывшем магазине «Игрушки».Сейчас остались только крепежи от вывески на стене. Надпись продержалась гораздо дольше, чем сам магазин «Игрушки» на Куйбышева. До того, как потрёпанные временем буквы отправили на свалку, инженер-строитель Денис Панфилов договорился, что вывеску отдадут ему.Денис Панфилов, инженер-строитель: "Почему остановился на этой вывеске, всем она, наверно, близка, эмоции вызывает положительные".Сейчас буквы лежат на складе у реставраторов братьев Гилёвых, они помогли Денису Панфилову забрать буквы и до лучших времён найти им пристанище, параллельно изучили материал.Нашлись активные пермяки, готовые помочь реконструкции. Сейчас надо понять, что и в каких объёмах надо сделать, чтобы вывеску восстановить. Тема оказалась интересной многим - вот, три десятка вывесок советского времени, как привет из прошлого - воссозданные Дмитрием виртуально. Вроде бы, прописные и печатные буквы, говорит дизайнер, но на выходе - уникальное явление достойное изучения, настоящая магия Космоса.Дмитрий Кучев, дизайнер: "Особенность того времени, что информационное пространство было закрыто, и так назовём, промграфики - советские дизайнеры, придумывали собственные выразительные средства".Сейчас вывесок в разы больше, чем, к примеру, полвека назад, но нет того шарма, говорят художники.Сколько их, из относительно недавнего прошлого, вывесок подобных «Игрушкам», такой статистики нет, но если поездить, походить по городу, можно найти то немногое, что осталось.Они действительно есть, разные - это «Молоко» старожилы на Льва Шатрова помнят с 60-х годов прошлого столетия, за «Стеклорезом» явно следят - покрашено недавно, «Овощи – Фрукты» на Баумана ещё держатся, надпись-гигант «Гастроном» на Братьев Игнатовых.Денис Думлер, историк, экскурсовод музея истории торговли: "Необходимо сохранять, для потомков, для студентов-историков, им тоже будет интересно, особенно тем, кто занимается краеведением".Вообще, считает Денис Думлер, если нет возможности и желания восстанавливать - это же готовые музейные экспонаты, опять же вопрос - надо ли это музеям. Что же касается «Игрушек» - у энтузиастов есть намерения не только восстановить, но и найти вывеске место где-нибудь в городском пространстве.