Пермякам, недовольным экспериментом по бескондукторной оплате проезда в Перми, в мэрии предложили компромисс

Водителям и пассажирам, недовольным экспериментом по бескондукторной оплате проезда в Перми, в мэрии предложили компромисс. Продажей билетов на автобусных №4 и 80 по-прежнему будет заниматься водитель, но в новых условиях.Водитель Павел Наговицин протестировал переоборудованное рабочее место на автобусном маршруте №4. В кабине установили терминал для банковских карт, кассу для наличных денег. Все для того, чтобы ускорить процесс оплаты. Также скорректировали расписание, добавили время на остановки, чтобы водители без спешки выдавали билеты.Павел Наговицин, водитель автобуса №4: "То, что время увеличено, да, это стало немножко удобнее, на остановках поспокойнее и между остановками интервал добавили. Когда вот это все сделали, да, немножко лучше стало, немного удобнее".Перевозчик переоборудовал автобусы после того, как водители рассказали о том, что на продажу билетов тратится много времени.Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми: "За последнее время ситуация стабилизировалась. Явных замечаний со стороны перевозчика и водителей не поступает. Еще раз отмечу — это эксперимент, тестовый режим. Он продлится до конца марта, и задача эксперимента - выявить все тонкости и сложности, с которыми мы можем столкнуться".С нововведениями на обслуживание одного человека уходит меньше времени. Чтобы проблем не возникало, нужна дисциплина у всех участников процесса.Водители советуют людям, кто готов оплатить билет за наличный расчёт, а также кому нужен посадочный талон, заходить сразу с передней части автобуса, чтобы не создавать очереди и мгновенно оплачивать поездку.Проблемы по-прежнему возникают в час пик, тогда появляются очереди. Обычно это утро, когда все едут на работу или вечер, когда возвращаются домой.В остальное время все в штатном режиме, водитель справляется и пассажиры довольны.Это пилотный проект. По словам Павла Наговицина, неудобств для людей и водителей еще хватает. Остается месяц, чтобы оптимизировать систему. И по результатам будет ясно войдёт ли бескондукторный способ оплаты в повседневную жизнь.