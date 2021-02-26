В Перми освобождают место под 24-этажный жилой комплекс
В Перми начался снос двух столетних домов на пересечении улиц Попова и Монастырской. Здания признаны аварийными 10 лет назад. Долгое время процесс откладывался из-за судебных разбирательств с собственниками, которые не соглашались с ценой выкупа квартир. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в настоящий момент они уже получили деньги за имущество. Разбор домов должен завершиться на этой неделе.
В квартале, ограниченном улицами Окулова, Попова, Монастырской и Свердловской, планируется возведение жилого комплекса до 24 этажей.
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