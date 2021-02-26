Городскую клиническую больницу №4 оснастили новым оборудованием

Новейший ангиограф, установка для исследования сосудов и другое современное оборудование появилось в Пермской городской клинической больнице №4. С его помощью медики уже сделали первые операции, причем доступны они сегодня не только пермякам, но и жителям соседних регионов.

Качественная диагностика перед операцией на мозге это уже прорыв. Хирург определяет пораженный участок до десятой доли миллиметра. Любовь Дубовцева из Удмуртии на протяжении 20 лет страдает эпилепсией. И когда таблетки уже не помогают, спасают пермские врачи.

Подобные операции во многом стали возможны благодаря появлению в 4-й городской больнице нового микроскопа «Пентера-900». Это целый комплекс оборудования, который позволяет ориентироваться хирургу и даже выделяет пораженный участок мозга другим цветом.Дмитрий Штадлер, заведующий отделением нейрохирургии ГКБ №4: "Я непосредственно в окулярах вижу опухоль, где она находится, как располагается. Сложнее управлять всем этим объемом информации, но в то же время точность повышается при удалении опухоли во много раз".

В «четверке» это не единственная новинка. Новая ангиографическая установка позволяет делать уже 3D-снимки сосудов высочайшего качества. Подобные установки работали в больнице и раньше, но это самый современный класс оборудования.

Олег Каракулов, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГКБ №4: "Если я в прошлый раз говорил, что мы из каменного века перепрыгнули в золотой, то теперь у нас платиновый. Технологии не стоят на месте". Вся операция проводится через небольшой разрез в несколько миллиметров. Бонус нового оборудования - максимальная защита от рентгеновского облучения, как для пациента, так и для врачей.

Как шутят врачи, их работа в чем-то сродни водопроводчиков, а сосуды - те же трубы. Но есть нюанс - весь инструмент не толще 2 миллиметров. Именно этот катетер и помещается внутрь.

Новая установка региональному бюджету обошлась в 64 миллиона рублей. Глава Прикамья Дмитрий Махонин не раз говорил о том, что развитие высокотехнологичной медицины - приоритетная задача краевых властей. И вот они первые результаты - не просто покупка – 10-летний контракт на обслуживание оборудования.Андрей Ронзин, главный врач ГКБ № 4: "В данном случае поставщик производитель уже на 10 лет сразу гарантирует нам работу этого аппарата. И если он встает и не работает, то за это время оплата не производится".

Только в прошлом году в Прикамье закупили 3,5 тысячи единиц медицинского оборудования. И на сегодня в крае работает уже 7 ангиографов, в планах обновлять и продолжать закупки, в том числе и за счет средств нацпроекта «Здравоохранение».