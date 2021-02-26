Пермяка обвиняют в мошенничестве с железнодорожными билетами

В Перми начался процесс над подозреваемым в мошенничестве с железнодорожными билетами. Их мужчина сдавал в кассу, и получал назад большую часть их стоимости.В Дзержинском районном суде слушается дело о мошенничестве с железнодорожными билетами. На скамье подсудимых - 28-летний гражданин Перми.

Ранее судимый пермяк обвиняется по уголовной статье - мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. На первое судебное слушание идет под конвоем.

Весной прошлого года мужчина приобщился к преступной организации. Через интернет передал неопознанным лицам свои паспортные данные. Те, в свою очередь, взломали доступ к системе РЖД и незаконно оформили на пермяка электронные билеты. Маршрут - из Хабаровска в Москву - на общую сумму 90 тысяч рублей.Молодой человек пришёл к кассам на Пермь-2. Передал кассиру свои паспортные данные, информацию об электронном билете. Сообщил о необходимости возврата средств за билет по причине ухудшившейся эпидемической обстановки. Тем самым, как полагает следствие, ввел в заблуждение кассира, который осуществил возврат денежных средств.

Аналогичное преступление пермяк совершил летом прошлого года. Произвел возврат четырех электронных билетов из Санкт-Петербурга в Москву на общую сумму 80 тысяч рублей. Свою вину гражданин признает, но частично.

"Я знаю, что причастен, но действительно я не был посвящен во всю схему. Сооучастия во взломе не принимал, мое участие было только в предоставлении своих паспортных данных. То, что это мошеннические действия, я предполагал, но сто процентов уверенности не было", - сообщил обвиняемый.

Полученные на железнодорожной кассе деньги, по данным следствия, гражданин обменивал на цифровую валюту и переводил сообщникам. В качестве вознаграждения оставлял себе 20 тысяч рублей. На сегодняшний момент личности организаторов преступления не установлены.

В слушании объявлен перерыв для ознакомления с делом. Продолжение процесса назначено на 3 марта.