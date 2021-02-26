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В Перми мать оставила новорожденного ребенка в подъезде под лестницей
"Прибывшая бригада скорой медицинской помощи установила, что состояние младенца удовлетворительно, повреждений нет, он был госпитализирован в медучреждение", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В ходе проверки сотрудники полиции установили личность матери новорожденного, ею оказалась жительница Верещагино 1997 года рождения. Дознанием отдела полиции № 2 (дислокация Индустриальный район) возбуждено уголовное дело ст. 125 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оставление в опасности».
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде о подписке о невыезде и надлежащем поведении.
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