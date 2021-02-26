В пермском аэропорту заработал стационарный пункт тестирования на коронавирус

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Опубликовано: 26.02.2021 в 11:26 в рубрике - Вести Пермь

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← Обманывал людей находясь в колонии. В Перми осужден телефонный мошенник

В Перми мать оставила новорожденного ребенка в подъезде под лестницей →

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