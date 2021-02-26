Обманывал людей находясь в колонии. В Перми осужден телефонный мошенник

В Перми суд огласил приговор ранее неоднократно судимому 42-летнему жителю Челябинской области. Он признан виновным в 34 эпизодах хищений денежных средств, совершенных дистанционным способом. Ущерб от противоправной деятельности составил свыше 900 тысяч рублей. На момент совершения преступления мужчина отбывал наказание в местах лишения свободы.Следствием установлено, что мужчина звонил на телефон жителям Пермского края и представлялся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщал, что с использованием банковской карты граждан проводятся несанкционированные операции. Далее злоумышленник убеждал потерпевших в том, что для предотвращения незаконного списания денежных средств, им необходимо выполнить ряд действий через мобильное приложение банка или банкомат."Введенные в заблуждение граждане следовали указаниям звонившего и переводили деньги на подконтрольные ему счета. В некоторых случаях лжесотрудник банка просил потерпевших сообщить ему реквизиты карты, после чего похищал денежные средства. Похищенным злоумышленник распоряжался по своему усмотрению", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Суд с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Также он обязан возместить ущерб потерпевшим.