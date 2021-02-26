ИГЖН завалили жалобами на плохое отопление и завышенные суммы в квитанциях

Больше полутора миллионов рублей вернули за тепло жителям Прикамья с начала года. Об этом сообщил начальник Инспекции государственного жилищного надзора. Специалисты инспекции приняли больше 130 жалоб на плохое отопление и завышенные суммы в платежных документах. Сейчас проводится порядка 70 проверок ресурсоснабжающих организаций в Перми, Березниках, Александровске и других муниципалитетах.

Александр Евсюков, начальник ИГЖН по Пермскому краю: "Уже по итогам ряда проведенных проверок сделан перерасчет жителям на сумму более полутора миллионов рублей. В тех случаях, когда мы выявляем нарушения, мы выдаем предписания. Они содержат два пункта: предоставить коммунальную услугу надлежащего качества и сделать перерасчет жителю".

Согласно правилам предоставления коммунальных услуг в жилых помещениях температура не должна быть ниже +18C. Если в квартире холодно, либо собственник считает платежный документ за коммунальную услугу завышенным при отсутствии задолженностей, необходимо обращаться в управляющую компанию. Если там не реагируют, тогда подключается инспекция. Чтобы провести проверку и сделать жителям перерасчет, необходимо официальное обращение от жителя. Только оно является основанием для проведения проверки.

Андрей Кокорев, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края: "Я порошу, несмотря на то, что вы большую работу провели, все обращения, которые поступают, отработать в полном объеме. По каждому обращению направить соответствующий ответ, провести проверку".