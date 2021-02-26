Заместитель Генерального прокурора Николай Шишкин представил нового прокурора Пермского края
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Николай Шишкин в ходе рабочего визита в Прикамье представил коллективу краевой прокуратуры нового прокурора Пермского края государственного советника юстиции 2 класса Павла Бухтоярова, назначенного на должность Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 17 февраля 2021 года № 95 на пятилетний срок.
Павел Валерьевич родился в 1963 году в городе Красноярске. В 1980 году окончил Уссурийское Суворовское военное училище и поступил в Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище, которое окончил в 1984 году.
С 1984 по 1992 год проходил военную службу в Воздушно-десантных войсках. Заочно окончил юридический факультет Иркутского государственного университета. С 1992 по 2007 год служил в органах военной прокуратуры: следователем, старшим следователем, помощником военного прокурора Иркутского гарнизона, прокурором Шелеховского, Сретенского и Новосибирского гарнизонов.
Имеет ученую степень кандидата психологических наук и почетное звание «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».
С 2007 года занимал должность прокурора Республики Тыва. С 2012 года занимал должность прокурора Кемеровской области – Кузбасса.
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