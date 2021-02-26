По делу о трагедии в пермской «Карамели» вынесен первый приговор

Суд вынес приговор одному из обвиняемых по делу о трагедии в пермской «Карамели». Пять человек тогда погибли. Обвиняемый - собственник мини-отеля Сергей Щербаков. Его признали виновным по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Продолжается расследование ещё трёх уголовных дел - в отношении пожарного инспектора Разифа Исмакаева, замначальника службы эксплуатации «Пермской сетевой компании» Сергея Агеева и инженера управляющей компании «ПрофиДом» Вячеслава Хилькова. Молчание в ответ на все вопросы. Чёрная толстовка, чёрная маска - Сергей Щербаков избегает общения журналистов. Но именно их в зале Индустриального районного суда Перми - большинство. Ещё несколько пострадавших - они также отказались от комментариев.

История, которая привела Сергея Щербакова на скамью подсудимых, началась в подвальном помещении дома на улице Советской Армии. Эту площадь ему передал его отец - по документам здесь располагался пункт приёма стеклянной посуды. Как установило следствие, в 2014 году, не переоформляя бумаг, 33-летний предприниматель открыл там гостиницу «Карамель». Без запасного выхода, с закрытыми гипсокартоном коммуникациями.Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ: "В нарушение правил пожарной безопасности, а также строительных норм, Щербаков открыл в подвале многоквартирного дома мини-отель. В ночь на 20 января 2020 года потоки горячей воды затопили несколько номеров. Пять человек от сильнейших ожогов скончались".

Сам Щербаков свою вину так и не признал - утверждал, что коммунальные ЧП случались каждый год не по разу, о чём он сообщал в ресурсоснабжающую организацию и управляющую компанию. Тем не менее, отель «Карамель» продолжал работу.

Стоимость проживания начиналась от нескольких сотен рублей. Услуги - по минимуму, но для большинства постояльцев их уровень был не важен: люди приезжали со всех уголков края к врачам онкодиспансера или к врачам в детскую больницу на Баумана. Погибшие в кипятке мама дочкой из Соликамска планировали попасть на консультацию к эпилептологу.

4-летняя девочка стала самой маленькой жертвой ужасного ЧП. Среди погибших 20-летние девушки. Они были неразлучными подругами. Не смог спастись и молодой человек, который лишь недавно переехал в Пермь. Всего скончались пятеро, три человека получили сильные ожоги.Алексей Крайнов, судья Индустриального районного суда г. Перми: "Щербакова Сергея Анатольевича признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с предоставлением гостиничных услуг сроком на 2 года".

Также в качестве компенсации морального вреда Сергей Щербаков должен будет выплатить по одному миллиону рублей пострадавшим и по 3 миллиона - семьям погибших.

По факту трагедии в отеле продолжается расследование ещё трёх уголовных дел - в отношении пожарного инспектора Разифа Исмакаева, замначальника службы эксплуатации «Пермской сетевой компании» Сергея Агеева и инженера управляющей компании «ПрофиДом» Вячеслава Хилькова.