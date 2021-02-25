«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.02.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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25.02.2021 в 11:44
25.02.2021 в 10:48
25.02.2021 в 09:55
24.02.2021 в 16:30
18.02.2021 в 15:15
25.02.2021 в 16:55
25.02.2021 в 09:19
17.02.2021 в 12:25
15.02.2021 в 09:35
10.02.2021 в 10:55
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.02.2021
В Перми обследуют дом на улице Ярославского, где произошёл пожар
Власти поддержат лучшие проекты по созданию туристской инфраструктуры
Пермяки готовятся к "Тотальному диктанту"
РТРС: из-за солнечной интерференции возможно ухудшение приема теле-радиосигнала
Управление Роскомнадзора напоминает операторам персональных данных
Суд вынес приговор бывшему управляющему мини-отелем «Карамель»
В Прикамье число скончавшихся от коронавируса достигло 1700 человек
В Кировском районе Перми введен в эксплуатацию детский сад
Портили вид города. В центре Перми сносят два аварийных дома
«Мотовилихинские заводы» готовят к испытаниям новейшую огнеметную машину
«Безнал» в приоритете: чего ждать пассажирам пермского транспорта
«Родителям сказал, что выращивает клубнику, а сам «варил» мефедрон». В Перми 16-летний школьник организовал нарколабораторию
Для предпринимателей Прикамья открыт новый вид льготного займа
Обманутые дольщики не спешат обращаться за положенными по закону компенсациями
Объявлен аукцион на реконструкцию манежа «Спартак»
В Березниках гастроном закрыли на месяц из-за отсутствия у продавца маски
В Перми может быть создано муниципальное предприятие по содержанию дорог
Заключительный этап квалификации на Евробаскет-2022 прошёл на высоком уровне
В Прикамье создан общественный штаб по наблюдению за голосованием
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.02.2021
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавил оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми
Временный земельный участок: как проверить статус и не остаться без земли?
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермяки готовятся к "Тотальному диктанту"
РТРС: из-за солнечной интерференции возможно ухудшение приема теле-радиосигнала
Суд вынес приговор бывшему управляющему мини-отелем «Карамель»
В Прикамье число скончавшихся от коронавируса достигло 1700 человек
В Кировском районе Перми введен в эксплуатацию детский сад
Потепление придет в выходные
«Мотовилихинские заводы» готовят к испытаниям новейшую огнеметную машину
Для предпринимателей Прикамья открыт новый вид льготного займа
Объявлен аукцион на реконструкцию манежа «Спартак»
В Березниках гастроном закрыли на месяц из-за отсутствия у продавца маски
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