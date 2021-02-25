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Пермяки готовятся к "Тотальному диктанту"
Также с сегодняшнего дня можно посещать еженедельные бесплатные ZOOM -уроки, которые для всех желающих проводит председатель Филологического совета Тотального диктанта и главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов.
Участники курсов познакомятся с творчеством писателя, журналиста и сценариста Дмитрия Глуховского - автора текста диктанта 2021, известного своими романами «Метро 2033», «Метро 2034» и «Текст». На каждом занятии будут разбирать отрывки из произведений автора, вспоминать основные орфографические и пунктуационные правила.
В этом году "Тотальный диктант" пройдет 10 апреля.
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