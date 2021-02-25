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РТРС: из-за солнечной интерференции возможно ухудшение приема теле-радиосигнала
Жителей Прикамья предупреждают о возможном ухудшении приема сигнала телевидения и радиовещания. Это связано с
периодом весенней солнечной интерференции, который продлится до 8 марта. Это сезонное явление, когда Солнце, спутник связи иприемная антенна наземного ретранслятора выстраиваются наодной линии. Солнце, мощный источник радиосигнала, оказавшись ровно позади спутника связи, «глушит» теле-радиосигнал приемных земных станций. При этом могут возникать помехи, вплоть до отсутствия приема теле-радиосигналов, на наземных ретрансляторах.
Как сообщили в филиале РТРС, на территории Пермского края в связи с солнечной интерференцией возможно ухудшение приема сигнала телевидения и радиовещания:
• программ цифровых пакетов «РТРС-1», «РТРС-2» с 22.02.2021 по 08.03.2021 с 13:37 до 14:23 (продолжительностью до 17 минут) на всей территории Пермского края;
• радиопрограммы «Радио России» с 22.02.2021 по 08.03.2021 с 13:37 до 14:23 (продолжительностью до 17 минут) на объектах: Пермь, Березники, Барда, Ильинский, Карагай, Красновишерск, Кудымкар, Кунгур, Уинское, Чусовой. Кочево, Ныроб, Гайны, Сива, Коса, Частые, Очер, Губаха, Кизел, Чернушка, Октябрьский;
• радиопрограммы «Вести ФМ», «Маяк» с 22.02.2021 по 08.03.2021 с 13:37 до 14:23 (продолжительностью до 17 минут) на объектах: Пермь, Березники;
• радиопрограммы «Орфей» с 22.02.2021 по 08.03.2021 с 13:37 до 14:23 (продолжительностью до 17 минут) в Перми;
• аналоговых программ «Ю ТВ», «ЧЕ» с 24.02.2021 по 07.03.2021 с 13:16 до 13:38 (продолжительностью до 11 минут) на объектах: Пермь, Березники;
• аналоговой программы «Дисней», с 24.02.2021 по 07.03.2021 с 13:16 до 13:38 (продолжительностью до 11 минут) в Березниках;
• аналоговой программы «Суббота» с 22.02.2021 по 09.03.2021 с 10:44 до 11:41 (продолжительностью до 17 минут) на объектах: Пермь, Березники;
• радиопрограммы «Радио Звезда», с 22.02.2021 по 09.03.2021 с 10:44 до 11:41 (продолжительностью до 17 минут) в Березниках;
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