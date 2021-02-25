Суд вынес приговор бывшему управляющему мини-отелем «Карамель»
Напомним, 20 января 2020 года в Индустриальном районе Перми произошел прорыв трубопровода, горячая вода попала в полуподвальные помещения мини-отеля "Карамель", на ул. Советской Армии, 21. Номера находились в подвале, запасного выхода не было. В результате происшествия погибли пять человек и четверо пострадали.
Суд приговорил Сергея Щербакова к пяти годам колонии общего режима и лишению права заниматься гостиничной деятельностью на два года.
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