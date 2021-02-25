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В Прикамье число скончавшихся от коронавируса достигло 1700 человек
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 46 250. Ежесуточный прирост больных составил 0,5% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,93 (на 24 февраля – 0,94).
В числе 212 новых инфицированных 87 пациентов мужского пола, 125 – женского, среди заболевших 16 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 27 человек, от 30 до 49 лет – 62 человека, 69 в возрасте 50-64 и 38 человек старше 65 лет. Также за минувшие сутки умерли 6 человек с диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии в Прикамье от коронавируса скончалось 1700 человек. Еще 1168 человек умерли от сопутствующих заболеваний.
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