В Прикамье число скончавшихся от коронавируса достигло 1700 человек

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 212 новых случая заражения COVID-19: 38 человек проходят лечение в больницах, 174 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 46 250. Ежесуточный прирост больных составил 0,5% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,93 (на 24 февраля – 0,94).В числе 212 новых инфицированных 87 пациентов мужского пола, 125 – женского, среди заболевших 16 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 27 человек, от 30 до 49 лет – 62 человека, 69 в возрасте 50-64 и 38 человек старше 65 лет. Также за минувшие сутки умерли 6 человек с диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии в Прикамье от коронавируса скончалось 1700 человек. Еще 1168 человек умерли от сопутствующих заболеваний.