В Кировском районе Перми введен в эксплуатацию детский сад
В трехэтажном здании детского сада на ул. Байкальской будут размещены не только группы для детей старше 3 лет, но и две ясельные. Детсад будет оборудован всей необходимой для работы учреждения мебелью и техникой. Строительство велось в рамках нацпроекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
Новый садик имеет музыкальную направленность, ему будет присвоено название «Симфония». В образовательном пространстве созданы интерактивные музыкальные центры, в том числе с использованием IT-технологий. Для дошколят оборудованы студия звукозаписи, 3D музей музыкальных инструментов и музыкально-концертный зал. На территории садика предусмотрена летняя эстрада для детских концертов для жителей района.
Как сообщили в министерстве образования и науки Пермского края, благодаря строительству нового детского сада у родителей в микрорайоне Судозавод появится возможность устроить детей старше 3 лет в детсад по месту жительства. Эта территория активно застраивается, мест в дошкольных учреждениях не достаточно, родителям приходилось возить детей в соседние микрорайоны.
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