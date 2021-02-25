В Кировском районе Перми введен в эксплуатацию детский сад

В Перми достроен детский сад по ул. Байкальской, 26а. Инспекцией госстройнадзора Пермского края выдано заключение о соответствии здания всем строительным нормам и требованиям. Получено разрешение на ввод учреждения в эксплуатацию. Уже в конце марта, после проведения лицензирования, маленькие жители Кировского района смогут пойти в новый детский сад. Он рассчитан на 200 мест.В трехэтажном здании детского сада на ул. Байкальской будут размещены не только группы для детей старше 3 лет, но и две ясельные. Детсад будет оборудован всей необходимой для работы учреждения мебелью и техникой. Строительство велось в рамках нацпроекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Новый садик имеет музыкальную направленность, ему будет присвоено название «Симфония». В образовательном пространстве созданы интерактивные музыкальные центры, в том числе с использованием IT-технологий. Для дошколят оборудованы студия звукозаписи, 3D музей музыкальных инструментов и музыкально-концертный зал. На территории садика предусмотрена летняя эстрада для детских концертов для жителей района.Как сообщили в министерстве образования и науки Пермского края, благодаря строительству нового детского сада у родителей в микрорайоне Судозавод появится возможность устроить детей старше 3 лет в детсад по месту жительства. Эта территория активно застраивается, мест в дошкольных учреждениях не достаточно, родителям приходилось возить детей в соседние микрорайоны.